Проще, чем кажется: как правильно хранить кабачки

Сбор лучше производить в сухую погоду, по утрам, после схода росы, или вечером, когда солнце уже не нагревает плоды слишком активно. Еще один важный момент, на который стоит обратить внимание. Перед тем как отправить урожай на хранение, подержите его несколько дней под каким-нибудь навесом в хорошо проветриваемом помещении. За это время кабачки подготовятся к «лежке»: подсохнут, а мелкие повреждения на их кожуре затянутся. Лучшая температура для хранения — 6 градусов при влажности порядка 85 процентов и полной темноте. Так же хранят и патиссоны. Если есть возможность поместить их в подвале, положите на полки стеллажей бумагу, а овощи разложите так, чтобы они не касались друг друга. Если хранить плоды нужно не очень долго, просто положите их в холодильник, завернув в бумагу, в ящик для овощей. Так они полежат недели три-четыре.