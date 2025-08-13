Проще, чем кажется: как правильно хранить кабачки

Всем кабачки хороши, один в них минус — летом их слишком много. О том, как ухаживают за ними и хранят, рассказывает кандидат биологических наук, гендиректор Студии ландшафтного дизайна «Горячев и К» Виктор Горячев.
Этим летом много дождей. А кабачки склонны к загниванию, поэтому подстелите под плоды фанерку или досочки — это поможет их сохранить. Землю вокруг растений можно замульчировать.
Славный будет урожай.
Наши белоплодные кабачки обладают нежной текстурой, но в условиях этого года выигрывают соревнование на выживание именно цукини, чья зеленая кожура более вынослива. Да и в целом они хранятся, пожалуй, лучше белокожих собратьев.
Важный момент: если вы срезаете кабачки для хранения, их не нужно мыть, можно лишь обтереть тряпочкой, убирая травинки и землю. Инструмент для срезки должен быть острым, рекомендуется оставить плодоножку длиной 5−7 см; очень важно не нарушать целостность кожуры: не царапать ее, не допускать падений плода.
Сбор лучше производить в сухую погоду, по утрам, после схода росы, или вечером, когда солнце уже не нагревает плоды слишком активно. Еще один важный момент, на который стоит обратить внимание. Перед тем как отправить урожай на хранение, подержите его несколько дней под каким-нибудь навесом в хорошо проветриваемом помещении. За это время кабачки подготовятся к «лежке»: подсохнут, а мелкие повреждения на их кожуре затянутся. Лучшая температура для хранения — 6 градусов при влажности порядка 85 процентов и полной темноте. Так же хранят и патиссоны. Если есть возможность поместить их в подвале, положите на полки стеллажей бумагу, а овощи разложите так, чтобы они не касались друг друга. Если хранить плоды нужно не очень долго, просто положите их в холодильник, завернув в бумагу, в ящик для овощей. Так они полежат недели три-четыре.
Некоторые огородники считают, что кабачки и патиссоны лучше хранятся в подвешенном состоянии, причем в прямом смысле слова: в сетках. В квартире главное — держать плоды подальше от батарей центрального отопления.
Продляем период роста.
Период активного плодоношения может смениться у кабачков периодом отдыха — появлением пустоцветов. В такой ситуации образование у них новых плодов простимулирует подкормка полным минеральным удобрением или настоем навоза, а затем, через день после этого, полив зольным раствором. Смело обрывайте желтые или нездоровые листья с растений кабачков, а еще помните, что пустоцветы очень вкусны, если их пожарить. Кстати, вкусны и бутоны и цветы лилейников, что цветут в наших садах, от самых привычных — оранжевых — до сортовых. Кстати, использовать сейчас серьезные средства для защиты растений, те же медьсодержащие препараты, не стоит, равно как и брутальную органику вроде «Хоруса». Ваше лучшее оружие — сода, мыло, зеленое и хозяйственное, а также настой помидорной и картофельной ботвы.
ТОП-5 СПОСОБОВ ЗАГОТОВКИ.
Сушка.
Нарежьте кабачки тонкими кольцами, посушите в сушилке для овощей, дайте остыть и храните в бумажных пакетах. Помимо того что такие «чипсы» отлично идут в готовку, многие любят их есть просто так, чуть присолив перед употреблением.
Заморозка.
Кабачки нарежьте кубиками, сварите, откиньте на дуршлаг и после остывания расфасуйте по пакетам или контейнерам. Такую заготовку используют зимой для приготовления суповпюре, а также в косметических целях.
Маринование.
Кабачки нарежьте кубиками 1×1 см. Укроп и чеснок измельчите. Кабачки сложите в миску, положите сверху укроп, чеснок, соль, сахар, перец, влейте растительное масло, уксус, дайте постоять 4 часа. Разложите кабачки в банки, заливая их выделившимся соком. Залейте кабачки горячим маринадом, закатайте крышками и поставьте под одеяло до полного остывания.
Соление.
На дно банки выложите специи, зелень, кабачки (нарежьте колечками). Залейте кипящей водой, оставьте на 10−15 минут. Слейте воду в кастрюлю, добавьте сахар, соль. Вскипятите маринад, влейте уксус и снимите с огня.
Икра.
Лук, морковь и кабачки обжарьте по отдельности, затем соедините, добавьте соль и сахар по вкусу, томатную пасту, проварите, разбейте блендером и, добавив уксус, расфасуйте по банкам, и держите их под одеялом до остывания.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Мария Цепкова, ландшафтный дизайнер, гендиректор Бюро «Цепкова и партнеры»:
— Популярные сегодня «овощные клумбы» позволяют шикарно обыграть мощную, красивую зелень кабачков, тыкв и патиссонов. Например, если рядом с ними появится подсолнух (они часто растут под кормушками для птиц), то вы получите практически завершенную цветочную композицию, не потеряв ни сантиметра от своего огорода.