Минобороны уничтожило семь БПЛА над Белгородской областью

Семь украинских беспилотников самолетного типа были уничтожены над Белгородской областью. Об этом сообщает Министерство обороны РФ в своем официальном telegram-канале.

Срочная новость.

