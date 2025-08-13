Минпросвещения дало новые рекомендации по учебному расписанию

Министерство образования и науки Российской Федерации разработало несколько вариантов расписания занятий для учеников с 1 по 11 класс на предстоящий учебный год. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на рекомендации от Минпросвещения.
«Каждая школа сможет адаптировать модель расписания под свои условия в рамках единых федеральных требований. Рекомендации согласованы с Роспотребнадзором и доведены до субъектов РФ», — говорится в сообщении от ведомства.
В Министерстве просвещения акцентируют внимание на том, что задача изменений — уменьшить избыточную учебную нагрузку и создать более благоприятную обстановку для обучения школьников в России.
Ранее KP.RU сообщил о стандартах новой школьной формы. Положение о единой учебной форме было разработано, чтобы уровнять всех учеников. Но также подчеркивается, что следует ориентироваться на рекомендации о стандарте школьной форме, а не о внешнем виде.