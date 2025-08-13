Ушел из жизни голос бокса в России Борис Скрипко

Скрипко начал свою карьеру на телевидении в 1979 году и за это время освещал соревнования на одиннадцати Олимпийских играх, включая московскую Олимпиаду 1980 года. В последние годы он был сотрудником телеканала «Матч ТВ», где его называли настоящим голосом бокса.