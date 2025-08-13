Ричмонд
+30°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ушел из жизни голос бокса в России Борис Скрипко

Спортивный комментатор Борис Скрипко, которого называли голосом бокса в России, ушел из жизни. Он умер в возрасте 78 лет. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источники.

Скрипко проработал на телевидении почти полвека, коллеги называли голосом бокса.

Спортивный комментатор Борис Скрипко, которого называли голосом бокса в России, ушел из жизни. Он умер в возрасте 78 лет. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источники.

«Причина — онкологическое заболевание. В последнее время комментатор находился в больнице», — сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Скрипко начал свою карьеру на телевидении в 1979 году и за это время освещал соревнования на одиннадцати Олимпийских играх, включая московскую Олимпиаду 1980 года. В последние годы он был сотрудником телеканала «Матч ТВ», где его называли настоящим голосом бокса.