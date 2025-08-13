Три урока физкультуры и больше хорового пения. Какие изменения ждут школьников в новом учебном году

Ответственные за преподавание этого предмета со всех районов республики сегодня на площадке БГУФК участвовали в семинаре-совещании по реализации содержания обновленной учебной программы по этому учебному предмету в 2025/2026 учебном году. В последующем такие семинары-совещания будут проведены для всех учителей физической культуры и здоровья, что позволит исключить затруднения при реализации данной программы.