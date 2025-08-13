Три урока физкультуры и больше хорового пения. Какие изменения ждут школьников в новом учебном году

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. По некоторым учебным предметам в новом учебном году произойдут изменения. Подробнее о некоторых из них рассказал журналистам заместитель министра образования Александр Кадлубай на полях единого методического республиканского семинара-совещания «Перспективы развития дошкольного, общего среднего и специального образования в 2025/2026 учебном году», организованного Минобразования в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.
В частности, в рамках преподавания предмета «Физическая культура и здоровье» вместо «Часа здоровья» добавился третий урок. Соответствующие изменения внесены в учебную программу, вопрос проработан с Министерством здравоохранения.
Ответственные за преподавание этого предмета со всех районов республики сегодня на площадке БГУФК участвовали в семинаре-совещании по реализации содержания обновленной учебной программы по этому учебному предмету в 2025/2026 учебном году. В последующем такие семинары-совещания будут проведены для всех учителей физической культуры и здоровья, что позволит исключить затруднения при реализации данной программы.
Внесены изменения в учебную программу по предмету «Музыка». Увеличен компонент хорового пения. «Достаточно серьезно поработали над данной программой и сделали ее более простой, интересной для учащихся начальной школы», — сказал Александр Кадлубай, отметив, что данный предмет реализуется в 1−4-х классах.
В школах с нового учебного года появится факультатив «Основы управления квадрокоптером», который будет способствовать популяризации инженерных профессий.
«Беспилотный летательный аппарат — это тренд, он применяется во многих отраслях экономики, например, сельском, лесном хозяйствах. Программа включает теоретические знания устройства, видов беспилотных летательных аппаратов, их применение. Большую часть занятий ребята будут заниматься на компьютерных симуляторах, которые предусмотрены в рамках реализации данной программы», — пояснил заместитель министра.
По завершении факультативных занятий школьников ожидает элемент соревновательности. Они смогут продемонстрировать знания устройства, навыки управления беспилотными летательными аппаратами. «Я уверен, что эта программа будет востребована у наших учащихся», — заключил Александр Кадлубай. -0-