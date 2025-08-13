Женщину схватил крокодил, но муж вырвал возлюбленную прямо из пасти: героическая история спасения

В Пакистане мужчина героически спас супругу, на которую набросился крокодил. Он вытащил ее прямо из пасти хищника. Об этом сообщает издание Pakistan Observer.
Как отмечает издание, нападение на женщину случилось в окрестностях города Суккур. Там у канала Нара женщина стирала одежду у берега, как вдруг в ее ногу вцепился крокодил. Хищник тут же попытался утащить несчастную в воду. Однако на помощь пришел ее супруг.
Мужчина, недолго думая, нырнул в канал и начал отбивать возлюбленную. В итоге буквально вырвал жену из пасти крокодила, а затем вытащил на берег. Та получила тяжелые травмы, но выжила.
