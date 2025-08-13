Ричмонд
Женщину схватил крокодил, но муж вырвал возлюбленную прямо из пасти: героическая история спасения

Мужчина нырнул в воду и вырвал жену из пасти крокодила в Пакистане.

Источник: Комсомольская правда

В Пакистане мужчина героически спас супругу, на которую набросился крокодил. Он вытащил ее прямо из пасти хищника. Об этом сообщает издание Pakistan Observer.

Как отмечает издание, нападение на женщину случилось в окрестностях города Суккур. Там у канала Нара женщина стирала одежду у берега, как вдруг в ее ногу вцепился крокодил. Хищник тут же попытался утащить несчастную в воду. Однако на помощь пришел ее супруг.

Мужчина, недолго думая, нырнул в канал и начал отбивать возлюбленную. В итоге буквально вырвал жену из пасти крокодила, а затем вытащил на берег. Та получила тяжелые травмы, но выжила.

Не менее героическая история недавно произошла в Кировской области. Там полицейские сумели спасти женщину из огня. Она хотела вернуться в пылающую квартиру за чем-то важным, но сотрудники правоохранительных органов последовали за ней. А затем вывели женщину на улицу.