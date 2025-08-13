Женщину схватил крокодил, но муж вырвал возлюбленную прямо из пасти: героическая история спасения

Как отмечает издание, нападение на женщину случилось в окрестностях города Суккур. Там у канала Нара женщина стирала одежду у берега, как вдруг в ее ногу вцепился крокодил. Хищник тут же попытался утащить несчастную в воду. Однако на помощь пришел ее супруг.