Новое поколение кинематографистов снимает кино в розовом тумане

Вместе они окажутся в плацкартном вагоне, и их знакомство станет судьбоносным для молодого героя. Они поедут на родину Гены к его бабушке (Раиса Рязанова), обшивающей рюшами гробы. В провинциальной глуши Саньке откроется новый мир, хотя он и сам родился не в столицах. Обо всем, что увидит, будет снят его дебютный фильм. Но и здесь не покидает ощущение, что те, кто создавал «Встречных», имеют приблизительное представление о деревне, народных характерах, даже если сами выросли в захолустье. Приблизительность — главный бич того, что мы увидели в игровом конкурсе. Во «Встречных» есть хотя бы попытка серьезного разговора о человеке.