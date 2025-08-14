В Воронеже планируют запустить метробус по центральным полосам улиц

Господин Гусев поручил доработать техническое задание, в ближайшее время планируют завершить проектно-сметную документацию. Он уточнил, что члены рабочей группы по метробусу вместе со специалистами вузов и проектных организаций «провели обход» потенциально конфликтных точек от ВГУ до памятника Славы, проанализировав ситуацию по двум вариантам. Особое внимание уделялось организации движения на перекрестках и выездам с прилегающих улиц. В итоге решение приняли на основе опыта Москвы и Белгорода.