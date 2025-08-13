Школьники из 21 страны отправились в экспедицию на Северный Полюс

«Сегодня из Мурманска стартовала шестая международная арктическая экспедиция “Ледокол знаний”. На борту — 66 талантливых школьников из 21 страны: России, Бразилии, Китая, Египта, Индонезии, Боливии и других. Впервые вместе с ребятами в путешествие к Северному полюсу отправился руководитель Росмолодёжи Григорий Гуров», — говорится в сообщении в Telegram-канале Росмолодежи.