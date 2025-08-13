Ремонт дорожного покрытия на участке Тверской улицы пройдет 15−18 августа

Полная замена дорожного покрытия на указанном участке проводилась в 2021 году с применением бесшовной технологии. Это позволило эксплуатировать дорогу без ремонта в течение четырех сезонов. В соответствии с нормами, период между ремонтами асфальта на дорогах первой категории, к которой принадлежит Тверская улица, составляет три года.