Ремонт дорожного покрытия на участке Тверской улицы пройдет 15−18 августа

В Москве на 1-й Тверской-Ямской улице и на участке Тверской улице от Настасьинского переулка до Триумфальной площади планируется замена асфальтового покрытия. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
По его словам, ремонтные работы начнутся в 21:00 15 августа и завершатся к 05:00 18 августа. Будет произведена замена примерно 50 тысяч квадратных метров дорожного покрытия с использованием технологии бесшовной укладки. На период проведения работ движение автомобильного транспорта на участке протяженностью 1,8 километра будет полностью перекрыто.
Полная замена дорожного покрытия на указанном участке проводилась в 2021 году с применением бесшовной технологии. Это позволило эксплуатировать дорогу без ремонта в течение четырех сезонов. В соответствии с нормами, период между ремонтами асфальта на дорогах первой категории, к которой принадлежит Тверская улица, составляет три года.
Петр Бирюков подчеркнул, что из-за интенсивного движения на дороге образовалась колейность, которая может привести к возникновению аварийных ситуаций. Специальная комиссия после осмотра участка приняла решение о необходимости проведения ремонтных работ. Замена асфальта будет осуществляться в ускоренном темпе и в режиме 24/7.
Технология бесшовной укладки предполагает нанесение асфальтобетонного покрытия «единым ковром» по всей ширине проезжей части, что позволяет существенно сократить сроки выполнения работ.