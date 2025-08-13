Изменившая Диброву супруга провела с ним ночь в эфире

Поклонники Дмитрия Диброва, которые следят за его громким разводом, ожидали многого, но точно не такого: ведущий, которому изменила жена, был благополучно замечен дома вместе со своей супругой. Полина подносила чай и улыбалась в камеру. Все это Дмитрий показал в ночном прямом видеоэфире.
Возможно, заявленный прямой эфир был не такой уж и прямой, возможно, это старая запись, но мы верим Диброву, анонсировавшему, что все шло в режиме реального времени.
Может, развода и нет никакого? «МК» выяснил, что в этом семействе происходит.
Итак, для начала напомним, что жена Диброва ушла от него к любовнику-миллиардеру, живущему неподалеку, на Рублевке. У бизнесмена Романа Товстика есть жена Елена и шестеро детей. Эта самая жена была лучшей подругой Полины, а Диброва даже крестила ее ребенка. В общем, как говорится, о моральной стороне вопроса здесь говорить не приходится. Каждый день после объявления о разводе эта ситуация обрастала все новыми подробностями.
Ну, а как же насчет Дибровых? После прямого эфира в ночи, который многие посчитали странным, публика задается вопросом, что же это было. В эфире Дибров рассуждал про измены и про то, что во многом в них виноваты сами мужчины, которые не уделяют своим женам должного внимания. «Давайте не будем обвинять женщин в изменах. Это часто не распущенность женщины, а наша с вами вина, господа мужики… И, кстати, надо как-то за собой следить, а то, бывает, уши торчат». Дибров призвал начать снова ухаживать за женами.
В ситуации попыталась разобраться звездный психолог, которая рассказала, что для такого поступка у Диброва есть несколько причин.
«Первая версия — нам продемонстрировали, насколько высокие отношения царят в этом тандеме. Дибров даже показал свое благородство, что он никого не обвиняет и даже в какой-то степени виноват сам, судя по его рассуждениям на тему мужских измен. Более того, они с женой вместе на экране, нам показывают дружественный диалог, что у них прекрасные взаимоотношения. То есть даже тут Дибров как бы демонстрирует свою инаковость, мол, можно и в такой ситуации оставаться практически ангелом. Хотя очень часто в шоу-бизнесе нам демонстрируют грязное белье», — рассказала Марианна Абравитова.
Но это еще не все. Оказывается, само появление данного эфира наглядно демонстрирует, что отношения в этой паре на самом деле уже давно дали крен.
«Появление эфира стало возможно, потому что в этой паре, возможно, царили уже такие отношения, что это расставание Дибров рассматривает как освобождение из плена и с удовольствием выходит из такого союза. Поэтому ему легко проявляться по-разному, так как у него уже нет эмоциональной остроты от этой ситуации. И теперь он просто думает, как обыграть ситуацию, чтобы использовать выход из этого союза себе на пользу», — подытожила психолог.