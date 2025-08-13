Изменившая Диброву супруга провела с ним ночь в эфире

Ну, а как же насчет Дибровых? После прямого эфира в ночи, который многие посчитали странным, публика задается вопросом, что же это было. В эфире Дибров рассуждал про измены и про то, что во многом в них виноваты сами мужчины, которые не уделяют своим женам должного внимания. «Давайте не будем обвинять женщин в изменах. Это часто не распущенность женщины, а наша с вами вина, господа мужики… И, кстати, надо как-то за собой следить, а то, бывает, уши торчат». Дибров призвал начать снова ухаживать за женами.