«Ты знаешь все мои дырки»: заведующая пошивочным цехом рассказала, каким франтом был Табаков

— Это произошло в начале 90-х, когда я начала работать в мастерских его театра, стала там заведующей пошивочным цехом, и мы сформировали команду. И вот 1993 год, как раз выпуск «Бумбараша». Он был в самом разгаре, хотя спектакль начинала не я, я только заканчивала его. И вот в зале Олег Павлович принимает гримы и костюмы. Мы сидим с ним на первом ряду: артисты проходят по сцене по очереди, он смотрит, а потом говорит: «Ольга, тебе не кажется, что в этой провинции (то есть месте действия) они (то есть персонажи) слишком шикарно одеты? Меня это как-то напрягает». А художником по костюмам была Ксения Ярмольник, и она выбрала такой стиль: на женщинах юбки годе, роскошные блузки из батиста, старинные медальоны со вставками из кружева. И рукава, и воротники, и спинка — все кружевные. Откуда это взялось? Дело в том, что в свое время мы кружева, вышивки и прочие редкости скупили у населения.