В Мексике обнаружили следы 13-летней засухи, подорвавшей цивилизацию майя

Как отмечают палеоклиматологи, за последние годы ученые открыли множество свидетельств того, что в IX веке нашей эры климат полуострова Юкатан стал значительно менее влажным, чем он был до этого, в результате чего он пережил несколько крупных засух. В это же время выросло могущество поселений майя в, предположительно, сухих северных регионах полуострова, что породило споры о том, какую роль засухи могли сыграть в коллапсе цивилизации майя.