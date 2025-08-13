В Ростове потушили ландшафтный пожар в СНТ

Вечером в среду, 13 августа, в СНТ «Защитник» в Ростове произошел пожар. Там загорелся сухостой на площади 2000 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Ростовской области.
Известно, что огонь вспыхнул на улице 5-я Ненаглядная, 24/7, в 16:05. На место незамедлительно выехали 20 пожарных на пяти спецмашинах. И в 16:54 пламя удалось локализовать. В 17:24 спасатели сообщили о ликвидации открытого горения, а в 20:37 пожар полностью потушили.
