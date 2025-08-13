Литва объявила о введении режима ЧС из-за дождей

В связи с проливными дождями, нанесшими урон более чем половине сельскохозяйственных культур, литовское правительство ввело режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на всей территории страны. Информация об этом опубликована на официальном сайте кабмина.
«Правительство приняло решение о введении чрезвычайной ситуации государственного уровня на всей территории страны связи со стихийным метеорологическим явлением — продолжительным периодом дождей в период активной вегетации растений», — говорится в заявлении.
По оценкам парламентариев, проливные дожди привели к порче или полной потере от 50 до 70 процентов урожая. Из-за затоплений на полях во многих регионах страны сбор урожая затруднен или невозможен, так как сельхозтехника не может получить доступ к угодьям.
Подчеркивается, что введение режима ЧС позволит фермерам подать запрос на получение компенсаций за понесенные убытки.
