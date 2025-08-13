В Госдуме назвали популярные способы обмана россиян перед 1 сентября

Россиянам рассказали о самых популярных способах мошенничества перед 1 сентября. Член комитета Государственной думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин сообщил, что аферисты, в частности, занимаются продажей несуществующих товаров.
— Одной из самых распространенных в этот период становится продажа несуществующих товаров через фейковые интернет-магазины. Мошенники предлагают товары по заниженной цене или в ограниченном количестве, требуя предоплату, — рассказал парламентарий.
Он также рассказал, что мошенники звонят гражданам от имени сотрудников школ и просят срочно передать деньги на ремонт, экскурсии или учебные материалы. При этом, по словам депутата, злоумышленники могут использовать настоящие имена работников образовательных учреждений, предварительно узнав их на сайте школы. В таких случаях, отметил член комитета Госдумы, важно проверять информацию непосредственно у организации.
Кроме того, Немкин напомнил, что аферисты создают фишинговые сайты, маскируясь под электронные дневники и образовательные платформы. Он пояснил, что родители получают уведомления о наличии задолженности за обучение или необходимости срочной регистрации. Депутат предупредил, что ссылка ведет на поддельный сайт, где могут быть украдены логины, пароли и данные банковских карт.
Чтобы не стать жертвой мошенничества, Немкин порекомендовал приобретать товары для школы только на проверенных онлайн-ресурсах. Он также подчеркнул важность перепроверки всех финансовых требований и просьб. В завершение депутат посоветовал провести с детьми урок цифровой безопасности, передает RT.
С началом учебного года «школьное» мошенничество активизируется в том числе в родительских чатах, куда нередко попадают аферисты. GR-директор ИБ-разработчика «Кода Безопасности» Александра Шмигирилова объяснила, как распознать фейковые сборы и сберечь финансы.