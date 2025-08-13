В Госдуме назвали популярные способы обмана россиян перед 1 сентября

Кроме того, Немкин напомнил, что аферисты создают фишинговые сайты, маскируясь под электронные дневники и образовательные платформы. Он пояснил, что родители получают уведомления о наличии задолженности за обучение или необходимости срочной регистрации. Депутат предупредил, что ссылка ведет на поддельный сайт, где могут быть украдены логины, пароли и данные банковских карт.