Чернышенко: установки «мегасайенс» помогут РФ реализовать научный потенциал

Вице-премьер отметил, что научные установки класса «мегасайенс» призваны внести важный вклад в достижение технологического лидерства.

Источник: Аргументы и факты

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко выступил с заявлением, что научные установки класса «мегасайенс», созданные в стране, помогут России еще больше реализовать свой научный потенциал и обеспечить прорывные исследования в целом комплексе направлений. Его слова приводятся аппаратом вице-премьера.

«В нашей стране реализуется программа по созданию и модернизации сети уникальных научных установок класса “мегасайенс”, комплексов ядерной медицины и адронной терапии», — сказал вице-премьер.

По его словам, новейшие научные установки призваны внести важный вклад в достижение технологического лидерства страны.

Напомним, ранее сообщалось, что отечественные ученые из Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова создали перспективное лекарство против лейкоза.

