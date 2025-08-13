Чернышенко: установки «мегасайенс» помогут РФ реализовать научный потенциал

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко выступил с заявлением, что научные установки класса «мегасайенс», созданные в стране, помогут России еще больше реализовать свой научный потенциал и обеспечить прорывные исследования в целом комплексе направлений. Его слова приводятся аппаратом вице-премьера.