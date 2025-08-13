Гала-концерт «Кинотеатр “Александрия” отправился в тур по Беларуси. Первыми на выездном сеансе побывали брестчане

13 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте 13 августа под открытым небом представили концертную программу «Кинотеатр “Александрия”, передает корреспондент БЕЛТА.
Ежегодно в агрогородке Александрия Шкловского района праздник «Купалье» собирает множество гостей из разных уголков Беларуси и из-за рубежа. Интерес к мероприятию большой, поэтому решено было организовать гала-концерт «Кинотеатр “Александрия” и отправиться с ним в тур по регионам страны. Первый в афише — Брест.
«Мы постарались вместе с организаторами, творческой группой создать максимально удобные условия для более широкой аудитории, для возможности ознакомиться с этим замечательным произведением и получить наслаждение. Только мест для сидения смогли подготовить почти 2,5 тыс., ну и свободный доступ на площадку. Погода нам благоволит», — отметил заместитель председателя Брестского облисполкома Виктор Рафалович.
Сцену и трибуны установили на площадке у Дворца водных видов спорта. Летним вечером брестчане и гости областного центра окунулись в атмосферу любимых фильмов и мелодий. Творческая команда сделала концерт в формате мюзикла. Известные композиции из кинолент получили современную обработку, подготовлены яркие хореографические номера, уникальные постановки. Для выступления в Бресте приехало созвездие артистов — более 500 человек.
«Кинотеатр “Александрия” — один из самых массовых концертов по задействованным артистам и по статусу артистов. Здесь есть и молодежь, и наши народные артисты. Очень радует, что с душой и с добротой откликнулся на наш проект народный артист России Александр Олешко», — рассказала главный режиссер концерта Агата Моцко. Она акцентировала внимание, что в названии фестиваля «Александрия собирает друзей» заложен посыл единения. Поэтому решено было провести концерты на других площадках. Их смогут посетить зрители в шести областных городах.
Концепция «Кинотеатра “Александрия” — душевность. “Мы выбрали то, что объединяет белорусов разных поколений — советское кино. Его знают все, любят, подпевают, и, конечно, говорят разными цитатами героев”, — подчеркнула главный режиссер. Подготовили организаторы специально для Бреста сюрприз: песню известного земляка. -0-