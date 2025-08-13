Гала-концерт «Кинотеатр “Александрия” отправился в тур по Беларуси. Первыми на выездном сеансе побывали брестчане

«Кинотеатр “Александрия” — один из самых массовых концертов по задействованным артистам и по статусу артистов. Здесь есть и молодежь, и наши народные артисты. Очень радует, что с душой и с добротой откликнулся на наш проект народный артист России Александр Олешко», — рассказала главный режиссер концерта Агата Моцко. Она акцентировала внимание, что в названии фестиваля «Александрия собирает друзей» заложен посыл единения. Поэтому решено было провести концерты на других площадках. Их смогут посетить зрители в шести областных городах.