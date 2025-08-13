«Компетентно на самые острые вопросы». Депутат об интервью Лукашенко журналу Time

«Удивляюсь чисто по-человечески, как хватает терпения у нашего Президента отвечать на бесконечно одинаковые вопросы журналистов западных СМИ. В интервью Саймону Шустеру Александр Григорьевич четко, понятно и подробно объяснил позицию Беларуси по множеству вопросов, донося ее в первую очередь до западных читателей и руководителей. Самой важной, яркой и запоминающейся цитатой для меня (и надеюсь, что это услышали и на Западе) прозвучало заявление: “Вы никогда не будете победителями против России и Беларуси, никогда”, — отметила Жанна Чернявская. — Глава государства тысячу раз прав. Так думают и россияне, и белорусы. Ведь мы хорошо знаем нашу историю. Знаем сколько раз с Запада приходили на нашу территорию войны, сколько раз наши предки отвоевывали свою землю и прогоняли врагов в самое логово, как сегодня говорят, наносили удары по центрам принятия решений. Мы помним, какой ценой неоднократно доставалась нам Победа и свобода. Мы трепетно сохраняем и передаем новым поколениям историческую правду».