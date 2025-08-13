Ричмонд
Трамп выступит к России с новым предложением: об Украине речи не идет

Трамп предложит РФ разработку редкоземельных минералов на Аляске.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп выступит к России с новым предложением. Но сейчас речь идет не об Украине. Отмечается, что глава Белого дома может предложить президенту РФ Владимиру Путину совместную разработку редкоземельных минералов на Аляске. Об этом пишет издание The Daily Telegraph.

Соединённые Штаты Америки планируют предложить Российской Федерации сотрудничество в сфере добычи редкоземельных элементов на территории Аляски. В ходе предстоящей встречи Трамп планирует предложить Путину заключить соглашение, говорится в материале иностранного журнала.

Но в то же время официального подтверждения этому факту нет. Дональд Трамп отмечал, что планирует коснуться украинского вопроса на саммите на Аляске. Также глава Белого дома заметил, что попросит Путина закончить СВО, а также, возможно, они коснутся вопроса о территориях.

