Стало известно, какие семейные тайны скрывал Иван Краско от зрителей

Народный артист России Иван Краско перед смертью переживал за судьбы своих детей. В последние месяцы жизни 94-летний актер все чаще говорил о своих детях и внуках. Об этом рассказал его бывший пиар-директор Вячеслав Смородинов в беседе с «КП-Петербург».