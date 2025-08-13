Стало известно, какие семейные тайны скрывал Иван Краско от зрителей

Народный артист России Иван Краско перед смертью переживал за судьбы своих детей. В последние месяцы жизни 94-летний актер все чаще говорил о своих детях и внуках. Об этом рассказал его бывший пиар-директор Вячеслав Смородинов в беседе с «КП-Петербург».
По его словам, Краско перед уходом из жизни, как и последние годы, не общался со старшей дочерью Галиной, которой 70 лет. И это была его боль.
Также семья актера давно ничего не слышала про появившуюся на свет в 1981 году от внебрачной связи дочь Марину, которая живет сейчас в Америке и взяла двойную фамилию Янц-Краско.
Пиар-директор заявил, что ей не нравилось, что отца снимают в ТВ-шоу. Она обещала ему помочь сама, но это были лишь слова, уверен Смородинов.
Любимцами Краско были младшие сыновья: Иван и Федор, с которыми они были не разлей вода.
Ранее сообщалось, что на месте похорон Ивана Краско произошла стрельба. Похороны актера прошли в среду на кладбище в Комарово.
