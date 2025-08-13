Ричмонд
Стало известно, какие семейные тайны скрывал Иван Краско от зрителей

Народный артист России Иван Краско перед смертью переживал за судьбы своих детей.

Народный артист России Иван Краско перед смертью переживал за судьбы своих детей. В последние месяцы жизни 94-летний актер все чаще говорил о своих детях и внуках. Об этом рассказал его бывший пиар-директор Вячеслав Смородинов в беседе с «КП-Петербург».

По его словам, Краско перед уходом из жизни, как и последние годы, не общался со старшей дочерью Галиной, которой 70 лет. И это была его боль.

Также семья актера давно ничего не слышала про появившуюся на свет в 1981 году от внебрачной связи дочь Марину, которая живет сейчас в Америке и взяла двойную фамилию Янц-Краско.

Пиар-директор заявил, что ей не нравилось, что отца снимают в ТВ-шоу. Она обещала ему помочь сама, но это были лишь слова, уверен Смородинов.

Любимцами Краско были младшие сыновья: Иван и Федор, с которыми они были не разлей вода.

Ранее сообщалось, что на месте похорон Ивана Краско произошла стрельба. Похороны актера прошли в среду на кладбище в Комарово.

