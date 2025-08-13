«Уралвагонзавод» перечислил особенности советского «титана Апокалипсиса»

В конце 1950-х советские инженеры создали тяжелый танк Объект 279, чья уникальная конструкция поразила мировое сообщество. Концерн «Уралвагонзавод» в своем Telegram-канале поделился особенностями этого «титана Апокалипсиса».
В сообщении говорится, что это не просто танк, а настоящий триумф инженерной мысли ВНИИТрансмаш. Четыре гусеницы и корпус в форме «летающего крыла» — подобного решения не встречалось ранее. Это подлинный шедевр, оставивший яркий след в истории советской бронетехники.
Объект 279 был разработан в период холодной войны. Он предназначался для боевых действий в зоне ядерного взрыва. Танк оснастили инновационной броней, способной ослаблять разрушительную силу ударной волны, что стало настоящим технологическим прорывом.
Благодаря своей конструкции с четырьмя гусеницами, «титан Апокалипсиса» уверенно передвигался по сложным участкам местности, будь то болота, бездорожье или завалы.
Первый прототип Объекта 279 построили в 1959 году. Боевая машина весом 59,2 тонны была вооружена 130-мм нарезной пушкой М65 и крупнокалиберным пулеметом. Необычная форма корпуса позволила добиться рекордно малого заброневого объема — всего 11,4 кубических метра. Ознакомиться с танком можно в техническом центре парка «Патриот», расположенном в Кубинке.
