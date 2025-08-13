«Уралвагонзавод» перечислил особенности советского «титана Апокалипсиса»

В сообщении говорится, что это не просто танк, а настоящий триумф инженерной мысли ВНИИТрансмаш. Четыре гусеницы и корпус в форме «летающего крыла» — подобного решения не встречалось ранее. Это подлинный шедевр, оставивший яркий след в истории советской бронетехники.