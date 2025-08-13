Главный голос бокса в России, впервые прогремевший на Олимпиаде в Москве: чем запомнился умерший Борис Скрипко

Скрипко пришел на телевидение в 1979 году и уже через год комментировал Олимпийские игры в Москве. Всего в его карьере — одиннадцать Олимпиад. Он работал на Первом канале, а с 2003 года стал продюсером на телеканале «Спорт», где он также комментировал главные боксерские поединки.