В Красном Сулине спасатели тушат пожар на площади 150 кв.м

Как рассказали в ведомстве, огонь вспыхнул в 20:27 на улице Фурманова, 30. Огонь распространился на площади 150 квадратных метров. На место незамедлительно выехали 20 специалистов на пяти спецмашинах. В 21:16 огонь удалось локализовать.