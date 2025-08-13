В Красном Сулине спасатели тушат пожар на площади 150 кв.м

Вечером в среду, 13 августа, в Красном Сулине Ростовской области произошел крупный пожар. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
Как рассказали в ведомстве, огонь вспыхнул в 20:27 на улице Фурманова, 30. Огонь распространился на площади 150 квадратных метров. На место незамедлительно выехали 20 специалистов на пяти спецмашинах. В 21:16 огонь удалось локализовать.
Ранее в одном из СНТ в Ростове произошел ландшафтный пожар. Спустя почти четыре с половиной часа огонь удалось потушить.
Подпишись на нас в Telegram!
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.
На территории СНТ вблизи Суворовского в Ростове выгорело 2000 кв. метров травы.
Ландшафтный пожар локализовали на территории СНТ в Ростове-на-Дону (подробнее).