США частично сняли санкции из-за саммита на Аляске: но есть нюанс

Ранее KP.RU сообщил, что президент США Дональд Трамп пригрозил последствиями, если по какой-то причине не будут достигнуты договоренности с лидером России Владимиром Путиным в рамках саммита на Аляске. Отмечается, что американский политик может пойти на какие-либо уступки в рамках саммита на Аляске, но официального подтверждения этой информации нет.