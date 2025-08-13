Ричмонд
США частично сняли санкции из-за саммита на Аляске: но есть нюанс

США исключили из-под санкций все нужные для саммита на Аляске транзакции.

Источник: Комсомольская правда

США частично сняли санкции с РФ. Но речь идет только о тех транзакциях, которые необходимы для проведения саммита на Аляске.

Минфин США заявил, что ограничения на все финансовые операции, которые могут потребоваться для встречи, отменены до 20 августа. Эта мера не предполагает размораживания каких-либо активов, которые были заблокированы в рамках санкций против России.

До этого президент США Дональд Трамп заявлял, что рассматривает возможность полной отмены санкций с РФ, но только в условиях завершения СВО.

Ранее KP.RU сообщил, что президент США Дональд Трамп пригрозил последствиями, если по какой-то причине не будут достигнуты договоренности с лидером России Владимиром Путиным в рамках саммита на Аляске. Отмечается, что американский политик может пойти на какие-либо уступки в рамках саммита на Аляске, но официального подтверждения этой информации нет.

