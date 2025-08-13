Мужчина умер, заразившись плотоядной бактерией через царапину

Дочь мужчины Регимбал рассказала, что отец повредил ногу о прицеп, стоявший во дворе их дома. Сразу после инцидента он обработал рану перекисью водорода и наложил повязку. Однако через три дня у него началась рвота, повысилась температура и появились признаки септического шока. После госпитализации врачи выяснили, что Кеннеди заразился плотоядной бактерией Vibrio vulnificus, которая встречается в соленой и солоноватой воде и вызывает вибриоз. Мужчине пришлось перенести две операции по удалению инфицированных тканей, но спасти его не удалось.