Мужчина умер, заразившись плотоядной бактерией через царапину

В Соединенных Штатах Америки 77-летний яхтсмен Бэзил Кеннеди поцарапал ногу о прицеп, который использовал для спуска лодки на воду, и заразился вибриозом. Об этом сообщило издание People.
Дочь мужчины Регимбал рассказала, что отец повредил ногу о прицеп, стоявший во дворе их дома. Сразу после инцидента он обработал рану перекисью водорода и наложил повязку. Однако через три дня у него началась рвота, повысилась температура и появились признаки септического шока. После госпитализации врачи выяснили, что Кеннеди заразился плотоядной бактерией Vibrio vulnificus, которая встречается в соленой и солоноватой воде и вызывает вибриоз. Мужчине пришлось перенести две операции по удалению инфицированных тканей, но спасти его не удалось.
Согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, вибрионы обитают в прибрежных водах. Большинство людей заражаются ими после употребления сырых или недостаточно приготовленных моллюсков, особенно устриц. Бактерии также могут попасть в организм купальщиков через открытые раны, недавние татуировки или пирсинг.
Эксперты советуют промывать любые порезы мылом под проточной водой после контакта с прибрежной водой и избегать купания при наличии открытых ран, говорится в материале.
С начала года в штате Флорида в США четыре человека погибли, став жертвами поедающей плоть бактерии. При этом число подтвержденных случаев заражения опасной бактерией только в 2025 году достигло 13. «Вечерняя Москва» узнала у генетика, врача превентивной медицины Кристины Кузнецовой, насколько опасна эта бактерия и по каким признакам она может быть выявлена.