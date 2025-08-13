Северный флот начал тренировку 2 тысяч военных в Баренцевом и Белом морях

Северный флот проводит масштабные учения, в которых участвуют около двух тысяч военнослужащих и до 14 военных кораблей и подводных лодок. Согласно заявлению пресс-службы Северного флота, основная цель учений — усовершенствование навыков планирования использования военно-морской группировки для защиты объектов инфраструктуры Севморпути.
Как сообщается, под руководством командующего флотом, адмирала Константина Кабанцова, началась командно-штабная тренировка, направленная на отработку управления силами и войсками. Оперативные действия, в которых задействованы органы военного управления и различные подразделения, будут развернуты в акваториях Баренцева и Белого морей, а также на побережье Кольского полуострова и архипелага Новая Земля. В учениях принимают участие до 2 тысяч человек личного состава, около 60 единиц военной техники, включая специализированную, до восьми единиц авиации и до 14 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения.
Учения разделены на несколько последовательных этапов. В настоящее время основное внимание уделяется планированию применения экспедиционной группировки сил Северного флота с целью обеспечения защиты береговой инфраструктуры, расположенной вдоль Северного морского пути, как сообщили в пресс-службе флота.
В рамках учений органы военного управления Северного флота отрабатывают навыки управления группировкой сил при осуществлении обороны военных и гражданских объектов, находящихся на арктическом побережье Российской Федерации. Подчеркивается, что в ходе учений будет дана оценка уровню подготовки органов военного управления флота в вопросах управления силами и войсками при решении задач, связанных с обеспечением военной безопасности России в Арктической зоне, в условиях потенциального международного вооруженного конфликта. Кроме того, планируется провести анализ навыков командного состава и штабов в области планирования и управления войсками при выполнении оборонительных задач.