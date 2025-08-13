Северный флот начал тренировку 2 тысяч военных в Баренцевом и Белом морях

Как сообщается, под руководством командующего флотом, адмирала Константина Кабанцова, началась командно-штабная тренировка, направленная на отработку управления силами и войсками. Оперативные действия, в которых задействованы органы военного управления и различные подразделения, будут развернуты в акваториях Баренцева и Белого морей, а также на побережье Кольского полуострова и архипелага Новая Земля. В учениях принимают участие до 2 тысяч человек личного состава, около 60 единиц военной техники, включая специализированную, до восьми единиц авиации и до 14 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения.