В России запретили пять скандальных песен «Ленинграда»

Ведомство провело проверку и обнаружило, что тексты и записи песен доступны в открытом доступе по крайней мере на 10 интернет-ресурсах. Экспертиза, проведенная по запросу прокуратуры, выявила в песнях признаки побуждения к насилию, а также угрозы для духовного, нравственного и психического здоровья несовершеннолетних.