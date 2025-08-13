В России запретили пять скандальных песен «Ленинграда»

5 треков «Ленинграда» попали под запрет по решению суда.
В Санкт-Петербурге суд запретил распространение пяти песен группы «Ленинград», признав их содержание опасным для несовершеннолетних. Решение вынесено еще в октябре 2024 года, но обратили на него внимание только 13 августа.
«Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга запретил к распространению на территории России пять песен группы “Ленинград”: “Кандидат”, “НЕТХ…Е”, “Ч. П. Х.”, “ОСПА” и “РУССКИЕ”. Поводом для разбирательства стала жалоба сенатора Маргариты Павловой, которая обратилась в прокуратуру после обращения гражданина», — следует из документа на сайте Василеостровского районного суда.
Ведомство провело проверку и обнаружило, что тексты и записи песен доступны в открытом доступе по крайней мере на 10 интернет-ресурсах. Экспертиза, проведенная по запросу прокуратуры, выявила в песнях признаки побуждения к насилию, а также угрозы для духовного, нравственного и психического здоровья несовершеннолетних.
В решении суда указано, что тексты содержат «скрытые приемы убеждающего воздействия» на сознание несовершеннолетних. Суд согласился с доводами обвинения и постановил ограничить распространение спорных треков на территории РФ.
Ранее в России уже предпринимались меры по ограничению распространения произведений, создаваемых иностранными агентами и гражданами недружественных государств. В мае 2025 года в Севастополе ввели запрет на исполнение песен таких артистов на уличных площадках, а в Государственную Думу поступила инициатива о введении законодательного запрета на публичное использование подобных произведений.