«Заряд не получите»: Проктолог рассказала, чем опасны батарейки, вставленные в прямую кишку

Присутствие инородных тел в прямой кишке может привести к тяжёлым последствиям, включая воспаление. Об этом в беседе с Life.ru предупредила врач-проктолог Марьяна Абрицова. Она отметила, что пальчиковые батарейки или другие предметы, попавшие в прямую кишку, невозможно извлечь самостоятельно из-за рефлекторного спазма внутреннего сфинктера, а попытки использовать нитки или верёвки часто заканчиваются трагично.