Художник отказался от эвтаназии после 150 прощальных ужинов с незнакомцами

Художник из Ганы Джозеф Авуа-Дарко, страдающий биполярным расстройством, провел 150 прощальных ужинов с незнакомцами и передумал проходить процедуру эвтаназии. Об этом сообщила газета The New York Times.
В декабре 2024 года африканец опубликовал в личном блоге эмоциональный видеоролик, в котором он рассказал о своем решении прекратить страдания с помощью эвтаназии и сообщил, что отправляется в Нидерланды для легального прекращения жизни.
Через три дня Авуа-Дарко запустил «The Last Supper Project» («Проект “Последний ужин” — прим. ВМ»), пригласив всех желающих провести с ним прощальный ужин и разделить трапезу. За следующие шесть месяцев мужчина посетил свыше 150 ужинов в различных странах Европы, находя смысл и поддержку в общении с новыми людьми.
Во время последнего ужина мужчина встретил свою любовь, а в конце июля сделал женщине предложение. Авуа-Дарко подчеркнул, что эта встреча изменила его взгляд на жизнь и заставила окончательно отказаться от идеи провести эвтаназию, передает газета.
22 октября 2024 года стало известно о смерти основателя онлайн-библиотеки Flibusta, известного под ником Stiver. На сайте библиотеки появилось его последнее сообщение, в котором мужчина сообщил о решении уйти из жизни с помощью эвтаназии.