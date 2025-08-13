С начала года на территории Брестской области произошло 41 ДТП, в которых пострадали более 40 детей

«Задача взрослых — создать для детей максимально безопасную среду. Каждый водитель должен понимать, что это и его ответственность. Помните, что вы управляете не просто автомобилем, а источником повышенной опасности. Ваша невнимательность, ваше секундное замешательство могут обернуться трагедией для целой семьи», — отметили в УВД. -0-