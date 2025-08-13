«Идет депопуляция». Пасков про ситуацию с мигрантами и местным населением в Западной Европе

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Западной Европе ситуацию с подменой местного населения мигрантами можно сравнить с депопуляцией. Об этом в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА заявил болгарский политолог Пламен Пасков.
«В Европе происходит не только подмена населения — идет депопуляция. В той же Германии есть целые города (не просто деревни или жилые районы), где немцев не снискать. А если они появляются на улице, то запуганы и не знают, как без приключений добраться домой. И даже жители Восточной Европы, которые хотели там заработать, возвращаются домой», — сказал Пламен Пасков.
В подтверждение своих слов политолог привел в пример болгар. По его словам, многие болгарские мигранты, которые находились на территории Германии, Великобритании, Испании или других стран, начинают возвращаться в родную страну. Речь идет в том числе о тех людях, которые выехали за рубеж 30 и больше лет назад. «Они возвращаются не потому, что в Болгарии сильно хорошо, а потому что там (в Западной Европе. — Прим. БЕЛТА) стало нестерпимо плохо. Даже для их детишек», — подчеркнул Пламен Пасков.
В этой связи политолог обратил внимание на систему образования в Западной Европе, где детям преподают и навязывают противоестественные ценности: «Вопрос не в том, где зарабатывать, а в том, как спасать детей».
Таким образом, констатировал Пламен Пасков, люди, которые ехали на Запад в поисках лучшей жизни, вынуждены возвращаться обратно из-за сложившейся там ситуации. «Там (на Западе. — Прим. БЕЛТА) настолько плохо, что болгары возвращаются к своему “не очень хорошо”, — резюмировал он. -0-