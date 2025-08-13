«Идет депопуляция». Пасков про ситуацию с мигрантами и местным населением в Западной Европе

В подтверждение своих слов политолог привел в пример болгар. По его словам, многие болгарские мигранты, которые находились на территории Германии, Великобритании, Испании или других стран, начинают возвращаться в родную страну. Речь идет в том числе о тех людях, которые выехали за рубеж 30 и больше лет назад. «Они возвращаются не потому, что в Болгарии сильно хорошо, а потому что там (в Западной Европе. — Прим. БЕЛТА) стало нестерпимо плохо. Даже для их детишек», — подчеркнул Пламен Пасков.