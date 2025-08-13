В ОП прокомментировали блокировку звонков в Telegram и WhatsApp

«Количество звонков, которые поступают нашим гражданам, поступают именно через голосовой сервис WhatsApp и Telegram. Это десятки тысяч звонков в месяц, которые поступают от мошенников, находящихся в других юрисдикциях, в других странах. Очень много потерпевших наших граждан, которые страдают и теряют свои деньги и своё имущество при помощи звонков через эти мессенджеры. Сложно с этим бороться. Эти мессенджеры не выполняют требования наших государственных органов», — сказал Волков.