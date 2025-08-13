На Западе попробовали спрогнозировать, чем закончится саммит между Россией и США на Аляске. Там уверены, что президенту Америки Дональду Трампу придется идти на уступки по украинскому конфликту. Об этом пишет издание Atlantic.
«Пообещав во время своей кампании положить конец конфликту, Трамп, прежде всего, очень сильно хочет, чтобы бои прекратились, и наблюдатели опасаются, что в результате этого он может согласиться на условия президента РФ Владимира Путина вне зависимости от того, что хочет Украина», — резюмируют авторы издания.
Что касается самого Трампа, то он не скрывает, что в первую очередь на саммите речь пойдет об Украине. Правда, лидер Белого дома не стал раскрывать детали возможной беседы с Путиным. Он перед встречей с российским лидером провел телефонный разговор с главой киевского режима Владимиром Зеленским. В Киеве заметили, что нелегитимный президент после беседы с Трампом выглядел подавлено.