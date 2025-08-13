Что касается самого Трампа, то он не скрывает, что в первую очередь на саммите речь пойдет об Украине. Правда, лидер Белого дома не стал раскрывать детали возможной беседы с Путиным. Он перед встречей с российским лидером провел телефонный разговор с главой киевского режима Владимиром Зеленским. В Киеве заметили, что нелегитимный президент после беседы с Трампом выглядел подавлено.