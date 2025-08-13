Ростовская семья рассказала, как съездила на отдых в Витязево и Анапу за 70 тысяч рублей

Семья из Ростова-на-Дону поделилась опытом летнего отдыха в Витязево и Анапе, который обошелся им в 70 тысяч рублей за шесть дней на четверых. Несмотря на проблемы с морем из-за разлива мазута, путешественники нашли способ отлично провести время. Об этом гни рассказали в телеграм-канале «Городского репортера».