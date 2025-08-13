Ричмонд
Ростовская семья рассказала, как съездила на отдых в Витязево и Анапу за 70 тысяч рублей

Ростовская семья рассказала о бюджетном отдыхе в Витязево и Анапе без моря.

Источник: Комсомольская правда

Семья из Ростова-на-Дону поделилась опытом летнего отдыха в Витязево и Анапе, который обошелся им в 70 тысяч рублей за шесть дней на четверых. Несмотря на проблемы с морем из-за разлива мазута, путешественники нашли способ отлично провести время. Об этом гни рассказали в телеграм-канале «Городского репортера».

Путь из Ростова в Витязево на автомобиле занял около семи часов. Первое, что удивило туристов по приезде, необычно малое количество отдыхающих для конца июля. Многие отели и кафе были закрыты, а улицы полупусты.

Шведский стол с качественными блюдами и хорошим кофе, чистый номер и Wi-Fi оправдали ожидания. Дополнительно семья приобрела абонемент в соседнюю аквазону с мини-аквапарком за 1500 рублей с человека.

Море в Витязево выглядело чистым, хотя иногда цвело. Купаться семья не рискнула, ограничившись прогулками по почти пустому пляжу.

Вторая часть поездки в Анапе превзошла все ожидания дончан. Отель с двумя бассейнами и ресторанным питанием обошелся в 40 тысяч рублей.

Несмотря на попытку искупаться с последующим обнаружением капель мазута на коже, главным открытием стал Центральный парк с десятками аттракционов и концертами.

