Большинство первоклассников понимают смысл прочитанного. Что еще показал мониторинг качества образования

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Изучение качества обучения грамоте учащихся, которое проводила Академия образования, показало, что 87% первоклассников на конец учебного года понимали, осознавали смысл прочитанного, сообщила журналистам проректор по научной работе Академии образования Ольга Зеленко на полях единого методического республиканского семинара-совещания «Перспективы развития дошкольного, общего среднего и специального образования в 2025/2026 учебном году», передает корреспондент БЕЛТА.
Ежегодно в ходе Республиканского мониторинга качества образования Министерство образования проводит изучение разных аспектов качества образования в стране. В этом году изучались многочисленные направления. Новым и, пожалуй, самым интересным направлением стало изучение качества обучения грамоте учащихся. Специалисты смотрели готовность первоклассников к чтению и понимание текстов.
«Результаты этого исследования нас очень порадовали. Мы получили фактологические данные о том, что те буквари, которые используются сейчас в образовательном процессе, действительно помогают детям не просто научиться читать в традиционном смысле этого слова, а читать осознанно. 87% первоклассников на конец учебного года показали способность понимать, осознавать смысл прочитанного, правильно отвечать на вопросы по содержанию текстов», — отметила Ольга Зеленко.
Традиционно проводится исследование психологических аспектов обучения и воспитания. В этот раз изучался уровень учебной мотивации учащихся. «Нас порадовало то, что для наших учащихся в этом плане преобладают мотивы внутренние. Это, например, мотив познавательный — “хочу знать, поэтому учусь”. Очень радует, что есть мотив достижения — “хочу достичь каких-то поставленных перед собой целей”. Есть мотив саморазвития — очень важный для современного человека мотив. Все они в рейтинге на первых местах», — заметила проректор.
Интересное исследование, которое проводится ежегодно, связано с личностным развитием учащихся. Так, изучались особенности организации шестого школьного дня. Кстати, результаты данного исследования сравнивались с итогами исследования, которое прошло в 2015 году. Эксперты получили очень интересные результаты, которые показали широкую вовлеченность детей в мероприятия шестого школьного дня.
«Ребята отвечали, почему они посещают эти мероприятия: “потому что интересно”, “потому что проводят мероприятия в очень разных занимательных, увлекательных формах”, — пояснила Ольга Зеленко. — Также нас порадовала большая вовлеченность в эти мероприятия Белорусской республиканской пионерской организации, Белорусского республиканского союза молодежи. Ребята отмечали многочисленные интересные акции, в которые они были вовлечены — и гражданско-патриотические, экологические, трудовые, волонтерские проекты».
Вместе с тем есть потребность в большей заинтересованности со стороны родителей. Академия образования в рекомендациях для родителей советует активнее участвовать в мероприятиях шестого школьного дня.
Еще одно интересное направление исследования было связано с выявлением образовательных запросов педагогов. Учителям задавался вопрос, какие трудности они испытывают. Ответы позволяют в последствии грамотнее выстраивать методическую работу, идти от запроса.
«Интересно, что сегодня учителей волнуют вопросы работы с дезадаптированными учащимися, вопросы, связанные с формированием функциональной грамотности. Это направление вообще рассматриваем как образовательный тренд, с которым напрямую связано Национальное исследование качества образования (НИКО). Первый цикл такого исследования состоялся в 2023 году, а следующий цикл будет в 2026-м. Мы планомерно, систематически к этому исследованию готовимся», — отметила проректор.
Для подготовки к НИКО Академия образования предлагает учителям богатый материал, начиная от дидактических материалов, тренировочных заданий по различным видам функциональной грамотности (читательская, математическая, естественно-научная, финансовая грамотность). Предлагаются памятки и для родителей, как помочь ребенку подготовиться к НИКО. Материалы размещаются на Национальном образовательном портале.
Традиционно проводятся республиканские контрольные работы. В истекшем учебном году контрольные проходили по истории Беларуси в 11-классе, а также по физике и белорусскому языку — в 10 классе. Результаты проанализированы совместно с руководителями учреждений образования. Они же обсуждены сегодня на методическом республиканском семинаре-совещании. -0-