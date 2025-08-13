Большинство первоклассников понимают смысл прочитанного. Что еще показал мониторинг качества образования

Традиционно проводится исследование психологических аспектов обучения и воспитания. В этот раз изучался уровень учебной мотивации учащихся. «Нас порадовало то, что для наших учащихся в этом плане преобладают мотивы внутренние. Это, например, мотив познавательный — “хочу знать, поэтому учусь”. Очень радует, что есть мотив достижения — “хочу достичь каких-то поставленных перед собой целей”. Есть мотив саморазвития — очень важный для современного человека мотив. Все они в рейтинге на первых местах», — заметила проректор.