Ватикан раскрыл, на что надеется после встречи Трампа и Путина

На встречу Путина и Трампа Папа Римский возлагает большие надежды.
На достижение перемирия на Украине надеется Ватикан по итогам встречи на Аляске президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа. Об этом заявил Папа Римский Лев XIV.
«Я всегда надеюсь на прекращение огня, на прекращение насилия и на то, что они достигнут соглашения. Почему конфликт продолжается столько времени? В чем смысл?» — заявил глава Ватикана агентству Ansa.
Встреча лидеров двух держав запланирована на 15 августа. Она пройдет на Аляске, в Анкоридже.
