Китайские ученые подселили к антилопам робота с искусственным интеллектом

Китайские ученые и инженеры создали бионического робота-антилопу, которого подселили в стадо тибетских антилоп для того, чтобы он следил за ними с помощью камер.

Робот оборудован искусственным интеллектом. Он имеет форму и окрас тибетской антилопы и, хотя двигается менее плавно чем они, не пугает животных.

Защита тибетских антилоп считается одним из главных приоритетов китайских экологов.

