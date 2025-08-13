РЖД обновили дорожные наборы в «Сапсане»

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. РЖД устроили дегустацию новых блюд из зимнего меню для пассажиров поездов «Сапсан», а в некоторых классах стали предоставлять большие наушники и обновили дорожные наборы, добавив духи, сообщили РИА Новости в компании.
«Тринадцатого августа в вагонах первого класса некоторых поездов “Сапсан” состоялась дегустация блюд из свежего зимнего меню на декабрь-январь. Креативный бренд-шеф RBE Group Юрий Бондаренко лично представил пассажирам три изысканных блюда: сочную дорадо с овощами гриль, нежную закуску из индейки с огуречным муссом и воздушный меренговый рулет», — рассказали в РЖД.
Участники дегустации смогли оценить каждое блюдо и поделиться своим мнением, заполнив специальные бланки обратной связи.
«Лучшие блюда, набравшие наивысшие оценки, войдут в новый цикл меню», — пояснили в РЖД.
Там добавили, что меню «Сапсанов» обновляется каждые два месяца. Каждый цикл — это набор разных типов меню: гарантированное питание для пассажиров первого, бизнес-класса и класса «Эконом+», меню вагона-бистро, бортовое питание для пассажиров эконом-класса и специальное питание.
РЖД рассказали, что в августе-сентябре в вагоне-бистро блюда Северной Осетии — Алании из цикла меню «Кухня регионов России». Среди авторских новинок: салат из жареных баклажанов с мягким сыром, осетинский пирог с картофелем и сыром, говядина с овощами гриль, нежная форель со спаржей в сливочном соусе цахтон и семенами чиа.
Кроме того, в августе в продаже в вагоне-бистро появились детские наборы питания, куда входят сладкие снеки, фруктовое пюре, минеральная вода и горячее блюдо (на выбор — картофельные дольки с наггетсами или картофельные вафли с куриными шашлычками).
«Для гурманов-кофеманов в вагоне-бистро “Сапсана” теперь есть кофе на альтернативном молоке», — рассказали еще об одном новшестве в РЖД.
РЖД также обновили состав и внешний вид дорожных наборов для пассажиров купе-премиум и купе-переговорной.
«Помимо стандартных предметов — тапочки, маска, крем для рук и зубной набор, добавили средства по уходу за полостью рта, патчи для глаз и духи, различные салфетки», — рассказали в компании.
Обновлен и набор для пассажиров бизнес-класса. Этот же набор теперь могут получить пассажиры, путешествующие в купе-комфорт. Также пассажиры первого класса во время поездки получают не маленькие, а полноразмерные наушники. В санитарные комнаты первого и бизнес-класса добавлены флаконы с ароматным кремом для рук.