Дочь Волочковой вышла замуж

Дочь балерины Анастасии Волочковой Ариадна Волочкова в среду, 13 августа, вышла замуж за Никиту Григоряна. Супруги сыграли свадьбу в апреле, устроив большое торжество во дворце Мясникова в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила мачеха девушки, телеведущая Елена Николаева.
— Свадьба была, все прошло, расписались. Все прекрасно прошло, — рассказала женщина.
Она отказалась поделиться подробностями церемонии, заявив, что на все вопросы, связанные со свадьбой, пара должна ответить самостоятельно, передает портал woman.ru.
По словам Николаевой, Ариадна Волочкова намерена сменить фамилию после замужества. Она подчеркнула, что считает смену фамилии личным делом девушки и ее мужа Никиты Григоряна.
28 мая Анастасия Волочкова объяснила, что ее дочь еще не расписалась в ЗАГСе с Никитой Григоряном из-за того, что девушка во всем хочет равняться на мать. Спортсменка вспомнила, что ее свадьба с предпринимателем Игорем Вдовиным прошла с «невероятным размахом», однако, но Волочкова не захотела ставить штамп в паспорте.