Дочь Волочковой вышла замуж

28 мая Анастасия Волочкова объяснила, что ее дочь еще не расписалась в ЗАГСе с Никитой Григоряном из-за того, что девушка во всем хочет равняться на мать. Спортсменка вспомнила, что ее свадьба с предпринимателем Игорем Вдовиным прошла с «невероятным размахом», однако, но Волочкова не захотела ставить штамп в паспорте.