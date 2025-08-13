Ричмонд
Теннисиста Розенкранца дисквалифицировали за принятие душа во время матча

Спортсмен пытался опротестовать решение, объяснив свое поведение тем, что не знал о подобном запрете.

Источник: Аргументы и факты

На турнире категории «челленджер», проходившем в греческом Херсониссосе, немецкий теннисист Матс Розенкранц был снят с матча против итальянца Пьетро Феллина из-за принятия душа во время перерыва.

После выигрыша первого сета со счётом 7:5, Розенкранц самовольно ушёл с корта, чтобы освежиться в душе, что строго запрещено правилами тенниса, направленными на поддержание соответствия антидопинговому законодательству.

26-летний спортсмен был немедленно дисквалифицирован, о чём ему сообщили по возвращении на игровую площадку. Розенкранц пытался оспорить данное решение, утверждая, что не был осведомлён о существовании подобного запрета, однако его апелляция не была удовлетворена.

Розенкранц не первый, кто столкнулся с подобным наказанием. Ранее, в 2022 году, американский теннисист Николас Морено Де Альборан подвергся дисквалификации за аналогичное нарушение правил.