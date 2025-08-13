На Украине более 20 чиновников обвиняются в хищении 5,5 млн долларов

Более 20 чиновников Киевской городской администрации и связанных с ними предпринимателей обвиняют в ущербе государству на сумму более 5,5 млн долларов. Об этом сообщил офис генерального прокурора Украины в телеграм-канале.
По данным ведомства, прокуроры совместно со следователями полиции и Государственного бюро расследований предъявили обвинения 22 лицам, в том числе должностным лицам коммунальных предприятий и структурных подразделений КГГА, а также подрядчикам, выполнявшим ремонтные работы или поставлявшим товары за бюджетные средства.
Чиновников подозревают в служебной халатности и присвоении бюджетных средств, что привело к убыткам бюджета столицы. Предприниматели также обвиняются в присвоении денег, выделенных на ремонты и поставки товаров.
KP.RU ранее писал, что бывшему исполняющему обязанности директора департамента госзакупок Минобороны Украины предъявлены обвинения в ущербе государству на сумму более 47,9 млн долларов. Государственное бюро расследований Украины отметило, что действия экс-чиновника нанесли бюджету свыше 2 млрд гривен, имя не раскрывается.