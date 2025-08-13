Ахмат проиграл Оренбургу в первом матче Черчесова в Кубке России

После двух туров «Зенит» возглавляет группу с шестью очками, казанский «Рубин» и «Оренбург» имеют по три очка, а «Ахмат» пока не набрал ни одного. В следующем туре 26 августа оренбуржцы примут «Зенит», а грозненцы сыграют с «Рубином» на своём поле.