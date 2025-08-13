Ахмат проиграл Оренбургу в первом матче Черчесова в Кубке России

В составе хозяев отличились Станислав Поройков на 56-й минуте и Владислав Камилов в добавленное время (90+5). Грозненцы сократили отставание на последних минутах благодаря голу Мануэля Келиану (90+1).
По регламенту две лучшие команды группы выйдут в плей-офф «Пути РПЛ», а третья продолжит борьбу в «Пути регионов». Действующим обладателем трофея является московский ЦСКА, который вместе с «Локомотивом» делит рекорд по числу побед в турнире.
Напомним, что Станислав Черчесов возглавил «Ахмат» 5 августа. В первой же игре после этого, грозненцы, неожиданно для многих, обыграли петербургский «Зенит» в четвёртом туре РПЛ. А предыдущая встреча этих команд состоялась 31 июля и закончилась победой «Зенита» со счётом 2:1.