Мужчина нырнул в воду и вырвал жену из пасти крокодила в Пакистане

В Пакистане мужчина спас жену от напавшего на нее крокодила. Он вытащил ее прямо из пасти хищника. О необычной истории сообщило издание Pakistan Observer.
Инцидент произошел в районе города Суккур, когда женщина стирала одежду у канала Нара и вдруг почувствовала, как крокодил схватил ее за ногу. Хищник сразу же попытался утащить ее в воду, но на помощь пришел ее муж.
Не раздумывая, мужчина прыгнул в канал и начал бороться с крокодилом. В результате ему удалось буквально вырвать жену из челюстей рептилии и вытащить ее на берег. Хотя она получила серьезные травмы, женщина смогла выжить, говорится в материале.
До этого в Малайзии крокодил съел годовалого младенца, который был на рыбалке с отцом. Рептилия вытащила ребенка из лодки. Мужчину госпитализировали с травмами. Тело ребенка не нашли.
Житель Зимбабве Виндаси Млейа также поделился своей историей выживания после нападения крокодила, произошедшего два года назад во время рыбалки на реке Замбези. По словам Млейа, крокодил внезапно атаковал его, когда он ловил рыбу, несмотря на то, что неподалеку находилось стадо слонов. Мужчина пытался убежать, но хищник догнал его.