Мужчина нырнул в воду и вырвал жену из пасти крокодила в Пакистане

Житель Зимбабве Виндаси Млейа также поделился своей историей выживания после нападения крокодила, произошедшего два года назад во время рыбалки на реке Замбези. По словам Млейа, крокодил внезапно атаковал его, когда он ловил рыбу, несмотря на то, что неподалеку находилось стадо слонов. Мужчина пытался убежать, но хищник догнал его.