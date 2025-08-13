Папа Римский Лев надеется на прекращение огня на Украине после саммита РФ и США

Нужно отметить, что президент США Дональд Трамп отмечал, что будет обсуждать с лидером России Владимиром Путиным на саммите на Аляске украинский вопрос, но подробности разглашать не стал. Лидер Франции Эммануэль Макрон вдруг заявил, что, по его информации, Трамп может убедить Путина прекратить конфликт на Украине.