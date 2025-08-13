Папа Римский Лев XIV выразил надежду на то, что на Украине установится режим прекращения огня и будет достигнуто соглашение между участниками конфликта. Так он прокомментировал предстоящую встречу лидеров России и США на Аляске во время общения с журналистами.
«Почему конфликт так затянулся, когда конец?» — резюмировал понтифик.
Нужно отметить, что президент США Дональд Трамп отмечал, что будет обсуждать с лидером России Владимиром Путиным на саммите на Аляске украинский вопрос, но подробности разглашать не стал. Лидер Франции Эммануэль Макрон вдруг заявил, что, по его информации, Трамп может убедить Путина прекратить конфликт на Украине.
Но давить в этом вопросе на Россию бесполезно, у Москвы есть своя точка зрения, которой она продолжает придерживаться. Путин не раз заявлял, что важно довести СВО до логического конца и устранить первопричины конфликта.