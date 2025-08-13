Нартов и Пантелеев завоевали золото в синхронных прыжках на батуте

Кроме того, в дисциплине двойной мини-трамп среди мужчин первое место занял Михаил Заломин, а в женской категории на этой дисциплине победу одержала Галина Бегим. Лучшими в дисциплине «акробатическая дорожка» стали Александр Щербаков и Александра Лямина, а в категории смешанные синхронные прыжки первое место завоевали Анжела Бладцева и Кирилл Пантелеев.