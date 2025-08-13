Нартов и Пантелеев завоевали золото в синхронных прыжках на батуте

Дмитрий Нартов и Кирилл Пантелеев завоевали золото в синхронных прыжках на батуте на Кубке Федерации гимнастики России, проходящем в Москве.
Спортсмены получили от судей 52,29 балла. Вторыми стали Илья Курбанов и Роман Неудачин с результатом 51,74 балла, а тройку замкнули Максим Диденко и Ильдан Махиянов, набравшие 51,25 балла.
В синхронных прыжках у женщин первое место заняли Рената Усманова и Юлия Григорьева, набравшие 48,39 балла. На втором месте расположились Арина Васильева и Серафима Котова, которые показали результат 48,29 балла, а бронзовыми призерами стали Анжелика Алышева и Яна Павлова с 47,68 балла в активе.
Кроме того, в дисциплине двойной мини-трамп среди мужчин первое место занял Михаил Заломин, а в женской категории на этой дисциплине победу одержала Галина Бегим. Лучшими в дисциплине «акробатическая дорожка» стали Александр Щербаков и Александра Лямина, а в категории смешанные синхронные прыжки первое место завоевали Анжела Бладцева и Кирилл Пантелеев.
