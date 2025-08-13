«Не халявщик, а партнер»: Леня Голубков рассказал о встрече с Трампом

В сети всплыла архивная фотография из 1996 года, на которой запечатлена удивительная встреча: на одном московском банкете оказались народный герой рекламы «МММ» Леня Голубков и тогда еще никому не известный в России американский бизнесмен Дональд Трамп. Издание aif.ru разыскало актера Владимира Пермякова, сыгравшего легендарного Голубкова, и расспросило его о встрече с будущим президентом США.
В ноябре 1996 года Дональд Трамп прилетал в Москву для обсуждения строительства элитного жилого комплекса. В это же время Владимир Пермяков был на пике славы — его Леню Голубкова знала вся страна. Как оказалось, на одном из званых вечеров их пути пересеклись. На фото Трамп скромно тянется за закуской с бокалом в руке, а на заднем плане идет Леня Голубков с бутылкой.
Сам Пермяков признался, что не помнит обстоятельств той встречи — в то время он был настолько популярен, что его постоянно приглашали на самые разные банкеты.
По его словам, будущий президент США «вел себя скромно» и воспринимался просто как «обычный посетитель, такой вот иностранец в тусовке».
«Сейчас я бы изучил его, попытался понять, но тогда его в России никто не знал», — отметил актер.
Он добавил, что Трампа на том вечере особо никто и не запомнил — это сейчас он президент, а тогда был просто американцем. Зато Леню Голубкова в лицо знал каждый.
