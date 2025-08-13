«Не халявщик, а партнер»: Леня Голубков рассказал о встрече с Трампом

В ноябре 1996 года Дональд Трамп прилетал в Москву для обсуждения строительства элитного жилого комплекса. В это же время Владимир Пермяков был на пике славы — его Леню Голубкова знала вся страна. Как оказалось, на одном из званых вечеров их пути пересеклись. На фото Трамп скромно тянется за закуской с бокалом в руке, а на заднем плане идет Леня Голубков с бутылкой.