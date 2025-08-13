Ричмонд
+28°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Не халявщик, а партнер»: Леня Голубков рассказал о встрече с Трампом

В сети всплыла архивная фотография из 1996 года, на которой запечатлена удивительная встреча: на одном московском банкете оказались народный герой рекламы «МММ» Леня Голубков и тогда еще никому не известный в России американский бизнесмен Дональд Трамп.

В сети всплыла архивная фотография из 1996 года, на которой запечатлена удивительная встреча: на одном московском банкете оказались народный герой рекламы «МММ» Леня Голубков и тогда еще никому не известный в России американский бизнесмен Дональд Трамп. Издание aif.ru разыскало актера Владимира Пермякова, сыгравшего легендарного Голубкова, и расспросило его о встрече с будущим президентом США.

В ноябре 1996 года Дональд Трамп прилетал в Москву для обсуждения строительства элитного жилого комплекса. В это же время Владимир Пермяков был на пике славы — его Леню Голубкова знала вся страна. Как оказалось, на одном из званых вечеров их пути пересеклись. На фото Трамп скромно тянется за закуской с бокалом в руке, а на заднем плане идет Леня Голубков с бутылкой.

Сам Пермяков признался, что не помнит обстоятельств той встречи — в то время он был настолько популярен, что его постоянно приглашали на самые разные банкеты.

По его словам, будущий президент США «вел себя скромно» и воспринимался просто как «обычный посетитель, такой вот иностранец в тусовке».

«Сейчас я бы изучил его, попытался понять, но тогда его в России никто не знал», — отметил актер.

Он добавил, что Трампа на том вечере особо никто и не запомнил — это сейчас он президент, а тогда был просто американцем. Зато Леню Голубкова в лицо знал каждый.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше