Тело в чемодане, одержимость и маленькая девочка в подвале: истории убийств королев красоты

У побережья Филиппин 13 августа нашли тело бывшей королевы красоты, 35-летней Акен Аррадасы. Она была похищена 31 июля в городе Ормок. Трое неизвестных в масках силой посадили ее в машину и увезли. Подозреваемых ищут сразу в нескольких регионах страны. Ежегодно в мире проходит множество самых разных конкурсов красоты. На получивших заветный титул смотрят с восхищением, и победители вмиг обретают славу. Однако любая сказка довольно быстро может обернуться трагедией. «Вечерняя Москва» вспомнила истории девушек, которые стали королевами красоты, а затем были жестоко убиты.
Агнешка Котлярска.
Уроженка Польши Агнешка Котлярска быстро покорила мир. Первым шагом к успеху стала победа в конкурсе «Мисс Нижняя Силезия». Девушка даже встретила там свою судьбу — организатора конкурса Ярослава Свентека. На тот момент ей было 18, мужчина же оказался старше нее на 13 лет. Однако это не стало помехой для их романа.
В 1991 году Котлярска завоевала титул «Мисс Польша», а затем стала первой полькой, выигравшей конкурс «Мисс Интернешнл» в Токио. За громкой победой тут же последовали контракты с лучшими домами моды. Котлярска вместе с возлюбленным переехала в США, и в 1992 году в Нью-Йорке пара сыграла свадьбу. Спустя год девушка забеременела, и, несмотря на уговоры агентов, выбрала материнство. А затем вернулась в модельный бизнес и стала еще популярнее.
Однако у славы была и обратная сторона. Еще когда Котлярска заканчивала школу и подрабатывала моделью, ее фотографию на витрине магазина увидел Ежи Лисевский. Он выяснил, где учится девушка, подкараулил у школы, проследил за ней до автобуса, а там завел с ней разговор и проводил до дома. Лисевский стал просто одержим моделью: он годами писал ей письма, приходил к дому девушки в Польше. Котляровска надеялась, что поклонник оставит ее в покое после переезда в США.
В 1996 году модель едва не стала одной из жертв авиакатастрофы. Самолет, на котором ее отговорил лететь супруг, разбился через 12 минут после взлета. Погибли все 230 пассажиров и члены экипажа. Когда в газетах появилась информация о том, что Котлярска едва не стала жертвой трагедии, одержимость Лисевского снова дала о себе знать, и он стал искать, где живет модель.
27 августа 1996 года мужчина приехал к дому Котлярски и увидел, как та садится в машину с мужем и дочерью. Он подбежал к авто и потребовал поговорить. Модель осталась в машине, а со сталкером вышел пообщаться ее муж. Лисевский выхватил нож и нанес мужчине удар в бедро. Тогда Котлярска выскочила из машины и бросилась на преследователя сзади, пытаясь сбить его с ног. Но Лисевский развернулся и нанес девушке несколько ударов в грудь.
Убийца сам явился в полицию с повинной. Его приговорили к 15 годам лишения свободы. Он вышел из тюрьмы в 2012-м, но через два года вновь был арестован за убийство вора, проникшего в его дом. Дальнейшая судьба Лисевского неизвестна.
Муж модели, кстати, выжил после нападения. Вместе с дочкой Свентек покинул Польшу. Больше мужчина так и не женился.
Александра Петрова.
Модель Александра Петрова с раннего возраста мечтала стать королевой красоты. В 1996 году, когда ей было всего 16 лет, она приняла участие в конкурсе «Мисс Россия», где заняла первое место. После этой громкой победы девушку завалили предложениями по работе и даже приглашали в Голливуд. Но Петрова отказалась из-за своего юного возраста.
Тем не менее она продолжила строить карьеру и участвовать в конкурсах красоты. В 1997 году Петрова получила звание «Мисс Интернешнл», обойдя конкурсанток из 50 стран. А в 1999 году девушка представила Россию на конкурсе «Мисс Вселенная», но не вошла и в топ-10 участниц.
Петровой заинтересовалось зарубежное модельное агентство Ford Models и предложило сотрудничество. Для этого девушке нужно было отрезать свои длинные волосы, похудеть и выучить английский. Юная Мисс Россия успела сделать короткую стрижку и подать документы в институт на факультет иностранных языков. Но затем случилась трагедия.
Петрова была знакома с чувашским криминальным авторитетом Константином Чувилиным. По слухам, он был добр к девушке и ее семье, обеспечивал ее близких. К тому же Петрова была влюблена в авторитета. Однако эта связь стоила ей жизни.
16 сентября 2000 года Чувилин, его приятель Радий Ахметов и Петрова были убиты киллером из-за криминальных дел мужчины. Девушка стала случайной жертвой. Она не дожила до своего 20-летия всего пару дней.
Светлана Котова.
Светлана Котова тоже принимала участие в конкурсе «Мисс Россия-1996», но в финале уступила Александре Петровой. Однако благодаря конкурсу девушку заметило агентство RED STARS и заключило с ней контракт. Котова начала работать на модных показах и строить успешную модельную карьеру.
Но впереди девушку ждала роковая встреча. Она познакомилась с известным в 1990-х годах киллером Александром Солоником. Мужчина по прозвищу «Саша Македонский» тоже оказался по-своему «знаменит». Он был известен убийствами криминальных авторитетов, бизнесменов, милиционеров. А еще своими побегами — он сбежал из зала суда в Кургане, из тюрьмы в Ульяновске и из СИЗО «Матросская тишина».
Солоник после побега скрывался в России и на Украине, а в 1995 году он перебрался в Афины, где жил под именем «Владимир Кесов». При этом нахождение в розыске не мешало ему регулярно нелегально наведываться в Москву. В один из таких приездов в ночном клубе он и познакомился с Котовой.
На новогодние праздники 1997 года Солоник пригласил модель на свою виллу в Греции. Девушка была в восторге. В то время из-за конфликта киллер планировал убийство лидера Ореховской ОПГ Сергея Буторина. Но авторитет его «опередил». 31 января 1997 года на виллу Солоника ворвались участники ОПГ. Киллера задушили синтетическим шнуром. Его тело обнаружили спустя пару дней на свалке в пригороде Афин.
Котова после убийства Солоника считалась пропавшей без вести. Ее нашли только в мае 1997 года. Жители курортного района Саронис в пригороде Афин обнаружили чемодан, закопанный под оливковым деревом. Внутри находилось тело Светланы Котовой. Следствие полагает, что модель убили, потому что она оказалась «неудобным свидетелем».
Лайна Кеза.
Модель Лайна Кеза, уроженка Руанды, в 2010 году стала обладательницей титула «Мисс Африка». Ее называли «второй Наоми Кэмпбэлл» и прочили такой же оглушительный успех, что и у ее знаменитой коллеги. Однако Кеза так и не построила блестящую карьеру — ее жизнь трагически оборвалась.
В августе 2013 года 29-летнюю модель нашли мертвой в собственной квартире в Лондоне. Ранним утром соседи услышали крики и звуки борьбы, доносившиеся из жилья. Они позвонили в полицию. Один из соседей даже смог выбить входную дверь и столкнулся лицом к лицу с убийцей, который тут же выбежал из квартиры. Убийство произошло в ванной, а все вокруг было залито кровью. Рядом находилась трехлетняя дочь Кезы.
Убийцей оказался клубный промоутер Дэвид Кикава, бывший сожитель девушки и отец ее ребенка. Он сам явился в полицию с повинной. Знакомые пары рассказали, что они собирались пожениться. Но Кикава сильно ревновал свою избранницу, из-за чего между ними постоянно случались скандалы.
Джонбенет Рэмси.
Джонбенет Рэмси запомнилась американцам как одна из самых талантливых участниц детских конкурсов красоты. Уже к шести годам она одержала несколько побед в крупных состязаниях. Ей предрекали большое будущее в модельном бизнесе. Но вместо оглушительной карьеры девочку ждал настоящий кошмар. Джонбенет не дожила даже до семи лет.
26 декабря 1996 года мать девочки Патрисия обнаружила на кухонном столе записку. В ней неизвестные заявили, что похитили Джонбенет, и потребовали выкуп в размере 118 тысяч долларов за ее освобождение. Патрисия разбудила мужа. Они обыскали дом и убедились в том, что их дочки нигде нет. Только после этого супруги вызвали полицию.
Согласовав свои действия с правоохранительными органами, отец Джонбенет Джон в сопровождении детектива приехал в указанное похитителями место, чтобы отдать выкуп. Но на встречу никто не явился.
После этого полиция вновь приступила к обыску дома Рэмси в поисках улик. Отец семейства тем временем спустился в подвал и обнаружил там тело дочери, накрытое белым покрывалом. К тому моменту она была мертва уже несколько часов. Джон поднял тело девочки на руки и отнес на первый этаж, из-за чего обстановка места преступления была нарушена. Не исключено, что из-за этого могли исчезнуть и важные улики. Экспертиза показала, что причиной смерти Джонбенет стало удушение. На ее теле обнаружили косвенные следы сексуального насилия и кровь, не принадлежавшую девочке.
К октябрю 1997 года у полиции было порядка 1600 подозреваемых, а местные жители считали, что в смерти Джонбенет виновны ее родители — те постоянно меняли показания и отказывались сотрудничать с ФБР, правда, позднее изменили свое решение. Тем не менее предъявить обвинения не удалось никому.
Выдвигались теории о причастности к смерти девочки учителя средней школы Джона Марка Карра, который якобы сообщал, что был увлечен Джонбенет и случайно ее убил. СМИ также обвиняли в убийстве старшего брата девочки Берка. Однако доказать причастность его или других обвиняемых так и не удалось, и спустя годы убийца девочки все еще остается неизвестным.
