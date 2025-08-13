Тело в чемодане, одержимость и маленькая девочка в подвале: истории убийств королев красоты

Однако у славы была и обратная сторона. Еще когда Котлярска заканчивала школу и подрабатывала моделью, ее фотографию на витрине магазина увидел Ежи Лисевский. Он выяснил, где учится девушка, подкараулил у школы, проследил за ней до автобуса, а там завел с ней разговор и проводил до дома. Лисевский стал просто одержим моделью: он годами писал ей письма, приходил к дому девушки в Польше. Котляровска надеялась, что поклонник оставит ее в покое после переезда в США.