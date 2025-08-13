В Госдуме назвали Telegram и WhatsApp инструментом давления и обмана

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Иностранные мессенджеры, такие как Telegram и WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая запрещена в России как экстремистская), используются как инструмент давления, обмана и радикализации, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике, координатор проекта «Цифровая Россия» партии «Единая Россия» Антон Немкин.
В среду Роскомнадзор сообщил, что меры по частичному ограничению звонков в Telegram и WhatsApp применяются в РФ для противодействия преступникам. Минцифры объяснило, что такая мера положительно повлияет на снижение числа звонков мошенников. Доступ к услугам звонков в Telegram и WhatsApp будет восстановлен, если владельцы мессенджеров выполнят требования российского законодательства, добавили в министерстве.
«Значительная часть цифрового общения россиян проходит на площадках, которые фактически неподконтрольны российскому правовому полю и используются как инструмент давления, обмана и радикализации. Это вопрос не только кибербезопасности, но и национальной безопасности. И здесь необходим системный ответ — от усиления технических мер до информационной работы с гражданами, чтобы каждый понимал риски и умел защищать себя в цифровой среде», — сказал Немкин.
Парламентарий отметил, что сегодня Telegram и WhatsApp стали удобными инструментами для кибермошенников, позволяя преступникам действовать анонимно, используя поддельные аккаунты, интернет-звонки и схемы социальной инженерии.
«Есть многочисленные примеры, когда россияне теряли все свои сбережения из-за “разводов” в Telegram или WhatsApp: от фальшивых инвестиционных проектов до поддельных объявлений о продаже товаров. Особенно опасно, что преступники маскируются под знакомые номера или создают клоны аккаунтов, что вводит жертв в заблуждение», — подчеркнул он.
По его словам, еще одна проблемой стало систематическое игнорирование этими сервисами российских законов.
«И WhatsApp, и Telegram отказываются удалять противоправные материалы, включая экстремистский и террористический контент, детскую порнографию и материалы, пропагандирующие насилие. Требования по защите персональных данных также не выполняются, что делает информацию о пользователях уязвимой для утечек и злоупотреблений. Важно помнить и про происхождение этих платформ. WhatsApp подконтролен компании Meta, признанной в России экстремистской организацией и запрещенной на территории страны. Meta неоднократно уличалась в передаче пользовательских данных западным спецслужбам и в других нарушениях. Telegram же, несмотря на заявленную независимость и непредвзятость, также далеко не всегда демонстрирует готовность сотрудничать с нашими регуляторами в полном объеме», — заключил Немкин.