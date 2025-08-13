Умер «голос российского бокса» комментатор Борис Скрипко

Борис Скрипко начал свою карьеру на телевидении в 1979 году. За свою долгую карьеру он комментировал соревнования на одиннадцати Олимпиадах, включая легендарные Игры-1980 в Москве. В последние годы он работал на телеканале «Матч ТВ», где его голос стал неотъемлемой частью трансляций боксерских поединков.