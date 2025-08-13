Ричмонд
Умер «голос российского бокса» комментатор Борис Скрипко

На 79-м году жизни скончался известный спортивный комментатор Борис Скрипко.

На 79-м году жизни скончался известный спортивный комментатор Борис Скрипко. Как сообщил источник ТАСС, причиной смерти стало онкологическое заболевание, в последнее время комментатор находился в больнице.

Борис Скрипко начал свою карьеру на телевидении в 1979 году. За свою долгую карьеру он комментировал соревнования на одиннадцати Олимпиадах, включая легендарные Игры-1980 в Москве. В последние годы он работал на телеканале «Матч ТВ», где его голос стал неотъемлемой частью трансляций боксерских поединков.

Новость о кончине комментатора стала большой потерей для мира бокса. Экс-чемпион мира по версии WBA Федор Чудинов в разговоре с «Матч ТВ» назвал Скрипко «голосом бокса» современной эпохи.

«Печальная новость для меня. Большая потеря для нашего вида спорта, трудно будет заменить такого профессионала и человека», — сказал Чудинов.

Редакция «Матч ТВ» выразила соболезнования родным и близким Бориса Сергеевича.